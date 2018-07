Ho. Mobile: riprende la vendita delle SIM online, ma solo 500 al giorno

Il successo registrato da Ho. Mobile in Italia è probabilmente andato oltre anche le più rosee aspettative dell'operatore, che è stato letteralmente sommerso dalle richieste degli utenti, costringendo i gestori a sospendere la vendita online delle SIM.

Oggi ci giunge notizia che è di nuovo disponibile l'acquisto online e la consegna a casa della SIM, ma con un limite giornaliero di 500 SIM, che probabilmente non riusciranno a soddisfare l'ingente richiesta, ma comunque permetterà a cinquecento persone di effettuare l'acquisto. Nella breve note aggiunta in apertura di pagina, Ho sottolinea che "a causa del grande successo del lancio l'acquisto online con consegna a casa è limitato, ogni giorno, a 500 SIM".

Discorso diverso per il ritiro in negozio, che resta disponibile senza alcun limite. In questo caso basterà inserire i dati, scegliere il punto vendita desiderato e pagare la SIM.

Ho. Mobile, al momento, ha lanciato una sola offerta che a 6,99 Euro al mese include 30 gigabyte in 4G e minuti ed SMS illimitati. La promozione, a giudicare da quanto indicato sul sito web ufficiale, potrà essere attivata entro il 31 Luglio, dopo di che non sappiamo se ne verrà lanciata un'altra o meno.

L'operatore sfrutta la rete Vodafone, che in termini di connessione internet 4G è però stata ridotta in upload e download.