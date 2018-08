ho. Mobile sferra l'attacco definitivo a iliad: 40GB, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro

Fino ad oggi, ho. Mobile ha sempre lanciato sul mercato offerte che costavano un euro in più di quelle di iliad. Sembra, però, che l'operatore virtuale di Vodafone abbia deciso di sferrare "l'attacco definitivo" alla compagnia francese, annunciando un'offerta del tutto simile alla concorrenza.

Infatti, stando a quanto riportato dai soliti colleghi di Mondomobileweb, ho. Mobile ha deciso di dare il via a una nuova offerta comprendente 40GB, minuti illimitati e SMS illimitati al prezzo di 6,99 euro al mese. Tuttavia, quest'ultima sarà disponibile solamente per i clienti che effettueranno la portabilità da iliad, Wind, 3, TIM e tutti i vari operatori virtuali.

Come potete notare, si tratta di una promozione identica a quella offerta da iliad allo stesso prezzo e, per questo motivo, stiamo parlando di un'offerta "operator attack". Tuttavia, essa non sarà attivabile online, ma solamente nei punti vendita e corner ho. Mobile aderenti. Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum (comprende anche la SIM). La prima ricarica deve essere di almeno 8 euro, dai quali verranno poi scalati i 6,99 euro dell'offerta.

Insomma, una ho. Mobile con offerte sempre più aggressive e convenienti, che sta provando a mettere mano sull'utenza di iliad. Basterà questo? Staremo a vedere.