Ho. Mobile: le SIM arrivano anche in edicola, ecco come acquistarle

Ho. Mobile è stato lanciato in Italia da qualche settimana e, come vi abbiamo raccontato a più riprese, le SIM sono andate praticamente a ruba ed oggi sono praticamente introvabili.

L'operatore telefonico, qualche giorno fa ha annunciato di aver ripreso la vendita delle schede attraverso il sito web, ponendo però un limite di 500 ordini al giorno, un numero esiguo se si rapporta all'offerta e soprattutto la domanda da parte degli utenti.

Oggi la situazione sembra essere ulteriormente cambiata, perchè come si può vedere direttamente dal sito web, l'Acquisto Online e Ricevo a Casa, che nel momento in cui vi stiamo scrivendo non è disponibile in quanto le 500 SIM a disposizione per oggi sono terminate, è stato sostituito da un nuovo metodo.

Si tratta del "Ritiro e Pago In Edicola", che ha preso il posto del ritiro e pago nei punti vendita. Una scelta non casuale, in quanto in questo modo Ho. si è assicurata una copertura più capillare nel territorio, il tutto sfruttando punti di ritiro che sono presenti in praticamente tutti i comuni del nostro paese. Il metodo è però praticamente lo stesso: basta inserire i dati e scegliere dover ritirare, quindi procedere al pagamento ed attendere la notifica da parte dell'edicola presso cui si dovrà effettuare il ritiro della scheda.