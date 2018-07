Ho. Mobile: SIM limitate anche per il ritiro nei negozi

Ho. Mobile, a quanto pare, continua a registrare un risconto al di sopra delle aspettative anche dei dirigenti. Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, la domanda per le SIM è talmente tanto elevata che l'operatore virtuale di Vodafone è stato costretto ad inserire una limitazione a 500 schede ordinabili al giorno.

Evidentemente, però, il successo e la richiesta elevata di schede ha riguardato anche tutti quegli utenti che hanno preferito ordinare la SIM online per ritirarla nei negozi.

Come notato da molti utenti, infatti, lo stesso contatore è stato inserito anche a fianco dell'opzione che consente di prenotare la scheda online per ritirarla nei punti vendita aderenti all'iniziativa o nelle edicole. Almeno al momento non sappiamo quale sia il limite massimo di SIM ordinabili dal sito web, ma secondo quanto riferito da alcuni anche per questa opzione si parla di 500 unità al massimo.

La scelta, ovviamente, è stata dettata dall'elevata richiesta, che nelle prime ore successive al lancio di Ho. Mobile in Italia avevano mandato completamente in crash il sito web dell'operatore telefonico virtuale.

Tuttavia, è facile immaginare che non saranno pochi i clienti che storceranno il naso di fronte a questa ulteriore novità, che rende estremamente difficile acquistare una SIM Ho. Mobile, indipendentemente dall'opzione di consegna scelta.