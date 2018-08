Ho. Mobile sommersa dalle richieste di portabilità: segnalati ritardi

Nonostante le critiche mosse da alcuni utenti a seguito del lancio della nuova offerta, Ho. Mobile continua a registrare richieste da record, con le SIM che terminano dopo pochi minuti sul sito web, dov'è ancora attivo il limite giornaliero.

Sono in molti anche gli utenti che, in queste ore, stanno facendo la richiesta di portabilità, soprattutto coloro che sono stati interessati dalle rimodulazioni da parte di Vodafone.

I tempi di attesa per il termine della procedura, però, sarebbero aumentati e con il passare delle ore sono sempre più coloro che, chiamando il 42 11 11, il numero predisposto da Ho. Mobile per controllare lo stato della portabilità, lamentano ritardi rispetto alla data originale.

Ritardi di poco conto, però, perchè si parla di 4-5 giorni lavorativi al posto delle 72 ore classiche richieste dalla normativa vigente.

Nulla di strano, quindi, se anche dopo tre giorni non è ancora stato effettuato il passaggio completo del numero. Ho. Mobile, se interpellata tramite call center, afferma le stesse identiche cose di cui vi abbiamo raccontato in questa mail: l'alta richiesta da parte dei consumatori ha portato ad un aumento della coda per effettuare la portabilità e quindi ad un leggero ritardo.

Consigliamo quindi di effettuare la portabilità almeno una settimana prima della scadenza della propria promozione.