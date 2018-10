Ho. Mobile: ufficiale l'aumento dei costi di attivazione a 19.99 Euro. Tutti i dettagli

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma oggi è divenuta ufficiale. Ho. Mobile ha aumentato i costi di attivazione a 19,99 Euro, rispetto ai 9,99 Euro precedenti.

Nella nuova pagina infatti si legge che il costo della SIM ed attivazione resta scontato a 9,99 Euro per le nuove attivazioni ed i clienti provenienti da TIM, Wind, Tre, Poste Mobile, Fastweb, Iliad e vari operatori virtuali tra cui Coop Voce, ERG Mobile, NT Mobile, Noitel, Kena Mobile, Tiscali, Welcome Italia ed altri.

Per tutti gli altri operatori invece il costo di SIM + Attivazione è di 19,99 Euro anche in caso di nuova attivazione con portabilità richiesta in un secondo momento. In quest'ultimo caso, lo sconto di 10 Euro verrà perso ed addebitato sul credito residuo.

E' chiaro che si tratta di una mossa attraverso cui Ho. Mobile mira a limitare le richieste di portabilità da Vodafone, dal momento che la maggior parte degli utenti hanno deciso di passare all'operatore virtuale a seguito delle numerose rimodulazioni messe in atto dalla società rossa e che hanno portato ad un incremento importante dei costi.

Ricordiamo che ad oggi Ho. Mobile propone una singola promozione che a 9,99 Euro al mese offre 50 Gigabyte di navigazione in 4G Basic (con velocità di navigazione bloccata a 30 Mbps) e minuti ed SMS illimitati verso tutti.