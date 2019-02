Ho prepara una nuova offerta: 50GB, minuti ed SMS illimitati a 6,99 Euro

Importante indiscrezione raccolta dai colleghi di MondoMobileWeb. Ho Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone lanciato a seguito delle rimodulazioni e che ha già riscosso un successo importante nel nostro paese, sarebbe in procinto di lanciare una nuova promozione.

L'inizio della commercializzazione sarebbe previsto per il 4 Febbraio. Gli utenti potranno sottoscrivere una nuova promozione che, a 6,99 Euro al mese proporrà 50 gigabyte di navigazione ad internet (ovviamente a velocità 4G Basic) e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Dovrebbe però trattarsi di una promozione rivolta a tutti gli utenti Iliad o che provengono da altri operatori virtuali (MVNO). L'obiettivo appare quanto mai chiaro: incentivare le portabilità in entrata e sferrare un altro attacco alla società francese di Benedetto Levi.

Non è noto se la promozione sarà accessibile anche dai già utenti, che potrebbero essere in grado di cambiare la propria offerta per passare alla nuova.

L'attivazione dovrebbe essere di 9 Euro, a cui si aggiungono 0.99 Euro per la nuova SIM. Sostanzialmente quindi il primo mese si dovrà sostenere un costo di circa 17 Euro, dopo di che si passerà all'addebito mensile dei 6,99 Euro.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere la notizia con le molle in quanto la promozione ancora non è stata confermata in via ufficiale.