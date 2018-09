Ho: prorogata per 48 ore l'offerta da 7,99 Euro al mese

Contrariamente a quanto affermato nella giornata di ieri, Ho Mobile non ha rimosso alla mezzanotte di oggi la promozione da 7,99 Euro, come preannunciato la scorsa settimana al momento dell'annuncio della nuova.

L'operatore virtuale di Vodafone infatti ha deciso di prorogare per altre 48 ore l'offerta, che nel momento in cui vi stiamo scrivendo resterà disponibile per altre 38 ore e 49 minuti.

Non sono note le motivazioni di tale scelta, ma è probabile che Ho abbia recepito le numerose lamentele degli utenti secondo cui un'unica offerta da 9,99 Euro sia al di sotto degli standard classici, ed abbia scelto di dare più spazio per accedere alla promozione da 7,99 Euro che offre 40 gigabyte di navigazione in 4G Basic (con velocità di navigazione in download ed upload fissata a 30 Mbps) e minuti e messaggi illimitati verso tutti.

L'offerta da 9,99 Euro invece sfoggia sempre minuti e messaggi illimitati verso tutti, a cui si aggiungono però 50 gigabyte di navigazione sempre in 4G Basic.

L'acquisto delle SIM può essere effettuato tramite ritiro presso le edicole convenzionate e prenotazione online o, in alternativa, scegliendo la spedizione a casa. In quest'ultimo caso però l'attivazione viene effettuata tramite videochiamata, che a giudicare da alcune segnalazioni sembra aver dato problemi ad alcuni.