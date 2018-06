Ho. sommerso dalle richieste di attivazione, sospesa la vendita online delle SIM

Dopo l'arrivo sul mercato italiano di Iliad, il nuovo operatore telefonico low cost che offre ai propri clienti tariffe molto vantaggiose, Vodafone è stata costretta a correre ai ripari ed a creare ho., che a quanto pare non è riuscito a gestire con efficacia tutto il successo commerciale che lo ha travolto.

Per attivare l'offerta di ho., che al prezzo di 6.99 Euro al mese include minuti illimitati, SMS illimitati e 30GB di internet in 4G, è necessario effettuare gli opportuni passaggi online, che portano alla spedizione gratuita della SIM, oppure recarsi in uno dei 2400 punti vendita sparsi in Italia.

Dato il numero elevato di richieste, il servizio di attivazione negli ultimi giorni ha subito un corposo rallentamento, soprattutto per quanto riguarda gli utenti che avevano preferito il web ai negozi fisici. La situazione sembrava comunque sotto controllo, fino a quando oggi ho. è stata costretta ad annunciare lo stop forzato della vendita delle proprie SIM on line, per evitare che i tempi di attesa già troppo lunghi potessero compromettere ulteriormente la situazione.

Questo è il messaggio che si legge nel sito dell'operatore: "A causa del grande successo del lancio, l'acquisto on line è temporaneamente sospeso per evitare lunghi tempi di attesa".

Nel frattempo, se siete indecisi se passare o meno a ho., potete leggere il nostro confronto tra l'operatore low cost di Vodafone ed Iliad.