Hobby stravaganti: un uomo ha speso 14.640€ per sembrare un cane

Un uomo giapponese ha speso circa 2 milioni di yen (14.640€), per un costume da border collie (anche se sembra più un pastore scozzese...) realistico perché voleva assomigliare alla sua razza di cane preferita. Insomma, i giapponesi non si limitano “solo” a scoprire nuovi mondi...

L'uomo, identificato solo come Toko, ha assunto una società giapponese chiamata Zeppet, nota per la creazione di sculture e modelli per film e pubblicità, per creare il costume.

Secondo quanto riferito, Zeppet ha impiegato 40 giorni per realizzare il costume poiché Toko ha richiesto più cicli di prove e revisioni per farlo bene.

“I miei preferiti sono gli animali quadrupedi, soprattutto quelli carini. Tra questi, ho pensato che un grosso animale vicino a me sarebbe andato bene, considerando che sarebbe stato un modello realistico; quindi, ho deciso di fare un cane.”

Un dipendente Zeppet ha anche parlato di come la sua squadra sia riuscito a capire come la figura di un cane può corrispondere a quella di un essere umano.

“La parte difficile è riprodurre lo scheletro di un cane che sia ‘indossabile’ da uno scheletro umano. Poiché la struttura è molto diversa, abbiamo passato molto tempo a studiare come farlo sembrare un cane", ha detto il dipendente all'outlet.

"Inoltre, raccogliamo fotografie scattate da varie angolazioni in modo che il bellissimo mantello del collie possa essere riprodotto e ideato in modo che scorra naturalmente".

Toko ha pubblicato un video di sé stesso nel suo costume il mese scorso, dove può essere visto agitare la zampa e rotolare sul pavimento…

