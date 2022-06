Anche l'hockey sbarca nel web 3.0: la NHL lancia la sua collezione di NFT

Dopo aver visto Keanu Reeves elogiare gli NFT, pare che un'altra importante istituzione stia per entrare nel mondo dei token non-fungibili: stiamo parlando della National Hockey League, o NHL, americana, che si sta preparando a lanciare la sua prima collezione di NFT.

L'annuncio della collezione è arrivato durante la kermesse del mondo nonfungible NFT.nyc, dove i rappresentanti della massima lega di hockey nordamericana hanno annunciato una partnership con il marketplace di Sweet.io per la creazione di una o più collezioni di token non-fungibili. Sweet.io non è, almeno al momento, uno dei "Big" nel mondo dei negozi virtuali per NFT, poiché viene ampiamente superato da altre piattaforme, come OpenSea, Rarible e Nifty Gateway.

A quanto pare, la collezione di NFT targata NHL ripercorrerà i momenti storici del trofeo, trasformandoli in collezionabili che saranno poi venduti al miglior offerente. Non solo: la National Hockey League ha infatti pensato di mettere in vendita delle repliche in 3D di tutti i propri trofei e persino delle "stanze interattive in 3D in cui gli utenti potranno mettere in mostra i loro cimeli, i loro collezionabili e le loro coppe".

Lo sbarco della NHL nel mondo degli NFT, comunque, non stupisce nessuno: negli ultimi mesi, infatti, anche l'MLB ha lanciato una collezione di NFT a tema baseball, mentre la NFL e la NBA possiedono già delle collezioni avviate, alcune addirittura con il proprio marketplace proprietario. Persino la UFC, di recente, ha lanciato la collezione UFC Strikers, mentre Michael Jordan ha annunciato un progetto nel Metaverso, sempre a tema sportivo.

Insomma, pare che il mondo dello sport americano e internazionale stia iniziando a guardare con attenzione al mercato NFT, specie per le sue vendite di collezionabili, top shots, carte da gioco e merchandise di vario genere.