Hoirizon Forbidden West, prestazioni al top col DLSS 3 al lancio

Il lungo elenco di giochi compatibili con il pacchetto DLSS continua a crescere (senza considerare che siamo a quota 500 titoli con supporto alle tecnologie RTX): anche il porting da PS5 a PC di Horizon Forbidden West si tinge di verde e supporterà le tecnologie di NVIDIA sin dal giorno del lancio.

Appuntamento fissato per il 21 marzo, quando l'ultima fatica di Guerrilla Games insieme al DLC Burning Shores si unirà alla schiera di titoli che supportano il DLSS 3, compresi Super Resolution, Frame Generation e NVIDIA Reflex, per ottenere il massimo del framerate con le schede video NVIDIA RTX Serie 40 (le altre generazioni RTX saranno comunque compatibili con il DLSS, ma non con Frame Generation).

La notizia arriva dai canali ufficiali del team verde, ma non stupisce più di tanto: storicamente, da quanto ha intrapreso questo interessante percorso di porting, Sony si è sempre distinta non solo per porting di qualità elevata (salvo rarissime eccezioni) ma allo stato dell'arte anche per quel che riguarda le tecnologie utilizzate.

Nel frattempo, è arrivato anche l'ultimo aggiornamento per i driver Game Ready, che introduce il supporto ufficiale per The Thaumaturge (altro titolo compatibile con Frame Generation e NVIDIA Reflex), ma NVIDIA ha anche ricordato che Sons of the Forest, l'atteso sequel di The Forest recentemente uscito dalla fase Early Access, supporta pienamente il DLSS 2 con Super Resolution.