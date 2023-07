La nuova vita di Hololens: Microsoft e l'esercito USA verso una partnership miliardaria

A fine 2022, l'esercito americano aveva stanziato 400 milioni di Dollari per Microsoft Hololens, puntando a fare del visore un vero e proprio strumento di supporto per le forze armate in battaglia. Dopo qualche mese, finalmente, pare che siano arrivati degli sviluppo sugli Hololens dell'esercito americano.

A gennaio vi avevamo riportato che Microsoft avrebbe unito IA e AR nella sua nuova generazione di visori Hololens realizzati per il DARPA e l'esercito americano. Oggi, finalmente, abbiamo la conferma che questi ultimi saranno dei Microsoft Hololens del tutto nuovi, e non una semplice revisione dei modelli lanciati negli scorsi anni. Sfortunatamente, però, ciò non significa che gli occhiali AR del colosso di Redmond saranno anche messi in vendita per il pubblico generalista.

L'azienda americana ha invece confermato che i nuovi Hololens saranno chiamati IVAS 1.2, o Integrated Visual Augmentation Systems 1.2, e che le loro spedizioni verso le basi della U.S. Army sono già iniziate. Le novità principali rispetto agli altri Hololens stanno nel peso piuma dei visori e nel loro spessore ridotto, con un form factor pensato per risultare il più ergonomico possibile e per essere collocato al di sotto degli elmetti dei militari.

Lo scopo di questi dispositivi è quello di migliorare la battlefield awareness dei soldati, ovvero di aumentare la loro capacità di estrapolare informazioni dal contesto: gli occhiali AR potranno essere utilizzati per tenere sotto controllo la posizione dei commilitoni sul campo, ma anche per la visione notturna e persino per ricevere alcuni indicatori biometrici sullo stato degli altri soldati, notificando ogni militare quando un compagno viene ferito.

Al momento, l'esercito sta testando una ventina di IVAS 1.2 con due plotoni diversi di soldati, con lo scopo di verificarne le performance in condizioni di scarsa luminosità e in notturna, ma anche di verificarne l'affidabilità e la comodità per i militari. Un nuovo round di test dovrebbe iniziare verso fine agosto: se quest'ultimo avrà successo, Microsoft potrebbe aggiudicarsi un ordine di ben 120.000 IVAS 1.2 per la U.S. Army, dal valore di ben 21,9 miliardi di Dollari.