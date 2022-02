Hololens: secondo un report Microsoft avrebbe scartato il progetto, ma l'azienda nega

Negli ultimi mesi, le stelle sembravano essersi allineate per Microsoft Hololens 3: il visore della casa di Redmond, infatti, è stato al centro di trattative tra Microsoft e altre aziende, lasciando pensare che una sua terza iterazione fosse imminente. Nello specifico, a dicembre Microsoft e Samsung hanno stretto una partnership per un visore MR.

Il mese successivo, sul palco del CES 2022, Qualcomm ha annunciato una collaborazione con Microsoft per un visore AR, di fatto confermando lo sviluppo di un nuovo headset Hololens dotato di chip Qualcomm e di un display curvo realizzato da Samsung.

Tuttavia, un recente report di Business Insider sembra aver spento ogni speranza dei fan Microsoft circa un revival del visore AR dell'azienda. A quanto pare, infatti, Microsoft ha messo da parte i progetti su Hololens 3 degli ultimi mesi, al punto che Business Insider ritiene che il visore, mai ufficialmente annunciato dal colosso di Redmond, sia già giunto al capolinea.

In aggiunta, il report spiega anche che la collaborazione tra Microsoft e Samsung continuerà e sarà sempre volta alla progettazione di un visore Mixed-Reality, che però questa volta potrebbe essere pubblicato dal colosso coreano. Con ogni probabilità, la partnership tra le due aziende potrebbe portare ad un nuovo Galaxy Gear VR, magari con feature spiccatamente votate al Metaverso.

Dopo la pubblicazione del report di Business Insider, comunque, il rappresentate di Microsoft Frank Shaw è intervenuto sulla questione, negando che il progetto di Hololens sia stato messo da parte e spiegando che esso è "una parte centrale nei piani della compagnia per i settori emergenti, come la realtà virtuale e il Metaverso. Rinnoviamo il nostro impegno per HoloLens e per lo sviluppo dei futuri HoloLens". Microsoft ha anche rifiutato di parlare della partnership con Samsung riportata da Business Insider.

Al momento, comunque, pare che l'azienda stia faticando a trovare un approccio definitivo a Hololens 3: alcuni impiegati della Mixed Reality Unit dell'azienda hanno infatti spiegato che diverse "fazioni" del team stanno discutendo su quale settore il prodotto e gli sforzi ad esso legati dovrebbero focalizzarsi. In particolare, secondo alcuni sarebbe meglio focalizzarsi prima sull'hardware, mentre per altri la priorità sarebbe lo sviluppo di un sistema operativo dedicato basato su Windows.