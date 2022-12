HomeKit compatibili con Matter, anzi no: Apple ci ripensa e blocca l'aggiornamento

Tra le novità annunciate da Apple per iOS 16 alla WWDC dello scorso giugno, vi era anche un revamp totale dell'app Casa, che in particolare avrebbe dovuto integrare lo standard "universale" per la domotica Matter. L'aggiornamento era stato pubblicato con iOS 16.2, ma ora non sembra più essere disponibile.

Ci spieghiamo meglio: l'aggiornamento di Casa passa per una profonda revisione dell'architettura HomeKit, che viene "lanciata" al primo accesso all'applicazione dopo aver installato iOS 16.2 sul proprio iPhone. Per chi non lo sapesse, iOS 16.2 è stato lanciato dieci giorni fa da Apple in tutto il mondo, Italia compresa. Dunque, dopo aver installato l'aggiornamento vi sarebbe bastato aprire l'app Casa per far partire il suo aggiornamento e "connettervi" al mondo dei device Matter.

Almeno fino ad ora, perché pare che Apple abbia bloccato l'aggiornamento lato server, rendendolo di fatto impossibile, almeno stando a quanto riportano i colleghi di PhoneArena. A quanto pare, la ragione alla base del problema sarebbero dei problemi di compatibilità che la transizione a Matter avrebbe causato ad alcuni utenti HomeKit. Nonostante ciò, Matter viene comunque considerato da moltissimi lo standard del futuro per la smart home e la domotica, ed è già stato implementato da Amazon e da Google sui propri device.

La particolarità del comportamento di Apple sta nel fatto che l'aggiornamento rimarrà al suo posto per chi l'ha già installato (a meno di disinstallare e reinstallare l'app Casa), mentre non sarà disponibile per chiunque apra l'applicazione d'ora in poi. Su queste basi, è possibile speculare che Apple (ri)lanci l'update in futuro, rendendo finalmente HomeKit compatibile con Matter.