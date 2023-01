Avete un HomePod mini? Apple sta attivando un sensore 'segreto'

Considerando che alcuni dati risalenti a giugno 2022 indicavano HomePod mini come smart speaker più venduto al mondo, non devono essere in pochi coloro che potrebbero "festeggiare" per il nuovo aggiornamento in arrivo. Infatti, la società di Cupertino sta attivando un sensore "segreto" dello smart speaker.

A tal proposito, come riportato da The Verge, la società di Cupertino ha ufficializzato che un futuro update lato software renderà utilizzabile il sensore per temperatura e umidità del dispositivo. In parole povere, gli utenti che dispongono di un HomePod Mini potranno usufruire di nuove possibilità mediante il proprio smart speaker.

Interessante notare che nella giornata del 18 gennaio 2023 Apple ha annunciato un nuovo HomePod, che tra le principali caratteristiche presenta proprio un sensore per temperatura e umidità che analizza gli ambienti interni. Tuttavia, questa tipologia di componente è presente anche su HomePod mini, solo che finora è risultato "dormiente". Adesso, invece, si procederà allo "sblocco" tramite software.

Insomma, non sarà necessario acquistare nulla di aggiuntivo per poter misurare temperatura e umidità, nonché per sfruttare ciò che ne deriva (ad esempio, le automazioni Apple Home, come quella di far accendere il ventilatore quando viene superata una certa temperatura). In ogni caso, al momento non è ancora chiaro quando l'aggiornamento in questione verrà rilasciato, ma la conferma sull'effettiva esistenza del tutto è arrivata dal portavoce di Apple Lance Lin, dunque non resta che attendere.