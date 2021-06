HomePod Mini in arrivo a fine anno in Italia, e Siri si apre aI dispositivi di terze parti

Annunci a sorpresa dal fronte Smart Home di Apple. Yah Cason ha introdotto una serie di importanti novità per HomeKit, che abbracciano direttamente il nostro paese. Innanzitutto, l'iPhone sarà in grado di fare a tutti gli effetti da chiave di casa: basterà semplicemente avvicinarlo alla porta per aprirla.

SharePlay, che abbiamo visto nel nuovo iOS 15, arriverà anche su HomeKit e tvOS ed a giudicare da quanto affermato da Apple, è destinato a modificare il modo attraverso cui guardiamo la TV. Nell'applicazione Apple TV sarà introdotta una nuova riga che mostrerà i contenuti Condivisi con noi da altri membri della famiglia.

Tra le altre novità annunciate per la nuova release di tvOS, troviamo il supporto allo Spatial Audio su AirPods Pro ed Airpods Max, l'arrivo dell'audio lossless entro la fine dell'anno, la possibilità di utilizzare HomePod Mini come altoparlante per Apple TV e la possibilità di avvalersi della funzione "Hey Siri" per dare il via alla riproduzione dei contenuti sulla TV.

Ma non è tutto, perchè Apple ha anche annunciato che per la prima volta in assoluto i produttori di accessori HomeKit potranno integrare Siri, che quindi è destinato ad approdare anche sui device di terze parti.

Entro fine anno inoltre arriverà nel nostro paese HomePod Mini: anche l'Italia quindi si appresta ad accogliere lo smart speaker della Mela, ma i prezzi ancora non sono stati annunciati.