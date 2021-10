HomePod Mini si colora ed arriva in Italia: disponibile da Novembre 2021 a 99 Euro

Dopo aver presentato i nuove AirPods 3, Apple ha svelato anche tre nuove colorazioni per il proprio HomePod Mini, lo smart speaker basato su Siri che si colora di giallo, arancione e blu, per dare gli utenti maggiore libertà di scelta.

L'aspetto più interessante è che, come comunicato anche in precedenza, HomePod Mini è finalmente pronto ad arrivare in Italia.

Ebbene, sebbene ancora non sia stata comunicata una data ufficiale, Apple ha comunicato che HomePod Mini potrà essere acquistato da Novembre nei propri Apple Store ed online al prezzo di 99 Euro in giallo, arancione, blu, grigio siderale e bianco. HomePod Mini però potrà essere acquistato anche presso i rivenditori autorizzati Apple e presso alcuni operatori telefonici che, però ancora non sono stati svelati.

HomePod mini è compatibile con iPhone SE, iPhone 6s o successivo o iPod touch (settima generazione) con iOS 15; iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive), iPad Air 2 o successivi o iPad mini 4 e successivi con iPadOS 15.

Sempre da questo fronte, Apple ha anche svelato il nuovo abbonamento di Apple Music da 4,99 Euro al mese, che arriverà nel nostro paese in autunno e permetterà di godere di tutte le playlist create dalla redazione di Apple Music.

“HomePod mini offre una qualità audio straordinaria e, grazie agli oltre 90 milioni di brani del catalogo globale Apple Music e alla profonda integrazione con i dispositivi Apple, è l’altoparlante smart perfetto per gli utenti iPhone”, ha dichiarato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. “Ora disponibile in nuovi e vivaci colori, HomePod mini si adatta ancora meglio a ogni ambiente della casa e offre un audio di qualità, la praticità di Siri e funzioni di domotica intelligenti e sicure, proteggendo al contempo la privacy.”