L'Homo di Denisova potrebbe aver raggiunto il 'tetto del mondo' prima dei Sapiens

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Trends in Ecology & Evolution, i ricercatori hanno scoperto che, se non fosse stato per l'Homo di Denisova, l'Homo Sapiens potrebbe non avere mai raggiunto quello che viene definito il "tetto del mondo", ovvero l'altopiano tibetano, che si trova a 4.000 metri sul livello del mare.

Questo luogo è considerato come uno degli ultimi luoghi in cui l'Homo sapiens si stabilì permanentemente, ma negli ultimi 160.000 anni si sono verificati periodi di occupazione da parte di altri ominidi. Adesso, nel nuovo studio, un team di ricercatori ha scoperto un nuovo possibile punto di vista, interpretando le poche prove a nostra disposizione.

Sono stati creati due modelli: nel primo, gli umani hanno visitato per decine di migliaia di anni l'altopiano, fino a rimanerci circa 9.000 anni fa; nel secondo, invece, le prove attuali potrebbero anche supportare che la colonizzazione permanente sia iniziata sull'altopiano tra 30.000 e 40.000 anni fa. In questo ultimo caso, potrebbe essere stato un Homo di Denisova, che si è incrociato con un H. sapiens nell'Asia orientale, ad aver infuso nelle specie i geni necessari per stabilirsi in un ambiente così povero di ossigeno.

Secondo le prove archeologiche, i Denisoviani potrebbero essere apparsi per la prima volta sull'altopiano tibetano circa 160.000 anni fa, ma non è ancora chiaro se si siano stabiliti qui permanentemente o solo occasionalmente. Lo stesso dilemma è stato posto anche per quanto riguarda l'H. sapiens. A proposito, ecco i fossili di Homo di Denisova più antichi mai trovati.

La risposta, tuttavia, potrebbe essere nei dati genetici. Oggi, la maggior parte dei tibetani ha un DNA contenente una variazione del gene Endothelial Pas1 (EPAS1) che aiuta gli esseri umani a sopportare la mancanza di ossigeno nel sangue quando si trovano ad alta quota. Secondo una recente ricerca genetica, tutti gli asiatici orientali, inclusi i tibetani, hanno gli stessi modelli del DNA denisoviano.

Ciò suggerisce una nuova intuizione ai ricercatori: tutti gli abitanti della regione derivano ​​dallo stesso evento di incrocio che probabilmente si è verificato tra 46.000 e 48.000 anni fa, quando Homo di Denisova e Homo sapiens si sono (forse) incrociati. Ovviamente è ancora presto per affermare qualcosa, e studi futuri ci daranno sicuramente nuove risposte.