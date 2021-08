Homo Longi: la nuova specie umana che potrebbe 'allontanarci' dai Neanderthal?

Un team di ricerca internazionale ha analizzato un antico cranio ritrovato nel 1933, in Cina, che possiede caratteristiche simili agli esseri umani. Dalle prime analisi, il reperto sembra appartenere ad una specie umana estinta, che potrebbe sostituire i Neanderthal come parenti più prossimi dell’essere umano moderno.

Dall’analisi del reperto fossile della nuova specie, denominata Homo Longi, è stata stimata l’età e il sesso dell’esemplare in essere, che sarebbe stato un maschio di circa 50 anni, risalente, secondo le datazioni, a 146.000 anni fa.

Tramite questa nuova scoperta, è stato costruito un albero genealogico delle specie umane che incasella i risultati delle ultime analisi, svelando le correlazioni tra le varie compagini umane che si sono susseguite nell’evoluzione umana. Le recenti metodologie di analisi del DNA, in combinazione con i parametri morfologici e geografici dei resti, hanno permesso di evidenziare le caratteristiche dei precedenti uomini, portandoci a comprendere meglio anche la relazione con i Neanderthal( le cui cause dell'estinzione potrebbero essere nel loro sangue).

Il nuovo albero genealogico, prodotto dal gruppo di studio, è stato basato sui dati di decine di esemplari fossili di specie umane, tra cui Homo erectus , Homo neanderthalensis, Homo sapiens ed alcuni resti mai identificati che, grazie alle nuove analisi, è possibile attribuire all’Homo Longi.

I Neanderthal sono noti per essere i parenti più prossimi dell’Homo sapiens e molte delle scoperte sull’evoluzione umana sono nate proprio dai paragoni con questa specie, ma questi recenti sviluppi potrebbero scalzare i Neanderthal dalla loro “posizione privilegiata” nel ramo filogenetico umano, sostituendoli con la neo specie umana dell’Homo Longi.

Alcune perplessità dello studio riguardano le datazioni alla base del modello filogenetico, che non corrisponderebbero alle date dei fossili rinvenuti. Lo studio, infatti, suggerisce che Homo sapiens sia esistito in Eurasia 400.000 anni fa, ma gli attuali reperti più antichi, oltre il continente africano, sono datati a circa la metà. Un altro punto dissonante sarebbe l’epoca della divisione tra Homo sapiens e i Neanderthal, che non sarebbe confermata dall’analisi del DNA.

Alla luce di ciò sembra ancora prematuro accettare definitivamente queste stime di divergenza, optando per studi più approfonditi e basati su tecniche di analisi molecolari più accurate. Ciò che emerge è la grande varietà di specie umane susseguitesi durante l’evoluzione e che il continente asiatico, dato il gran numero di reperti che custodisce, potrebbe essere un luogo florido da analizzare e dove incentrare gli sforzi delle ricerche future.