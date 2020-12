Gli Homo Sapiens non erano gli unici a seppellire i propri simili: ecco la prova

Tra il 1970 e il 1973 venne scoperto il corpo di un piccolo Neanderthal, di circa due anni, nel sito archeologico francese "La Ferassie". Il dubbio, quindi, sorse spontaneo: anche i Neanderthal, come gli Homo Sapiens, praticavano qualche sorta di rito funerario? Finalmente, un recente studio sembrerebbe dare una risposta a questa domanda.

Non si conosce il sesso di questo ominide, chiamato dagli esperti "La Ferrassie 8", però si è riusciti, negli anni '70 del Novecento, ad individuare l'epoca in cui morì: circa 41 mila anni fa.

L'archeologia dell'epoca ancora non era sviluppata come ai giorni nostri e si concluse, in maniera raffazzonata, che i Neanderthal avessero sepolto quel piccolo corpo volontariamente.

Questo, ovviamente, suscitò delle accese critiche nei confronti degli esperti che condussero gli scavi. Fino a quel momento si era creduto che le prime forme di rito funerario fossero state celebrate solo dagli Homo Sapiens. Da quel momento in poi, il dibattito si frammentò in due grandi fazioni, che non hanno trovato un punto comune fino ad oggi.

Per cercare di dare una risposta definitiva, sfruttando la più complessa e sofisticata tecnologia odierna, un team di ricerca francese, composto da membri del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e del museo nazionale di storia naturale francese, ha deciso di riprendere in mano gli studi condotti verso la fine del XX secolo.

Prima di tutto, sono stati rianalizzati i resti di La Ferrassie 8, cercando di capire quali sostanze possano essersi sedimentate nelle ossa - oltre alla loro naturale composizione chimica.

Oltre a questo, sono stati ripresi e studiati i taccuini scritti durante gli scavi negli anni '70. Qui, il team ha notato uno scarso interesse, da parte dei loro colleghi del passato, nel raccontare nella maniera più dettagliata possibile ogni momento della ricerca.

Nello studio pubblicato nella rivista scientifica "Scientific Reports", il gruppo multi-disciplinare francese ha specificato come "una grande quantità di dati non siano stati asseriti negli studi passati" e che questo abbia presentato una difficoltà.

Alla fine, grazie ad un dialogo continuo tra discipline più "scientifiche" e più "umanistiche", dall'antropologia fino ad arrivare alle analisi biomolecolari delle ossa, si è riusciti ad affermare che le conclusioni su La Ferrassie 8 fossero corrette - nonostante la grave mancanza di informazioni.

Come spiegato nello studio, è probabile che i Neanderthal seppellissero volontariamente i loro morti sotto un mediamente profondo sedimento di terra. Questo viene provato dal fatto che le ossa di La Ferrassie 8 non siano state incise nemmeno da possibili morsi di animali carnivori. Inoltre, si crede che uno degli obiettivi di questi ominidi fosse proprio salvare il corpo dei morti dalla fame di questi predatori.

Questa scoperta si va ad aggiungere ad un altro studio recente che proverebbe come i Neanderthal fossero sensibili al fuoco tanto quanto lo siamo noi oggi.