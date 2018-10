HOMTOM P1 ufficiale: tutto sullo smartphone con proiettore integrato e 5500 mAh

A sorpresa, HOMTOM ha annunciato, tramite un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, il suo nuovo smartphone P1, che dispone di un proiettore integrato e di una batteria da ben 5500 mAh. Un dispositivo alquanto singolare. Andiamo a scoprirlo assieme nel dettaglio.

In particolare, sono state condivise le tre slide informative che potete vedere qui sotto e l'immagine presente in copertina. Da qui apprendiamo che il nuovo smartphone dispone di un'illuminazione OSRAM e di un proiettore Pico LED DLP realizzato dall'azienda Texas Instruments e con una risoluzione nativa HD (1280 x 720 pixel) e una luminosità di 150 lumens. "(Questo, ndr) ti consente di condividere i tuoi hobby digitali (come film, video, giochi e molto altro) su ogni superficie piatta", si legge nella prima slide.

Passiamo poi alla seconda, dove si parla di "sistema di raffreddamento a liquido". In questo caso, è probabile che lo smartphone farà uso di vapor chamber, ma attendiamo ulteriori informazioni in merito. Molto interessante invece la batteria da ben 5500 mAh, che stando alla terza slide potrà essere usata anche come powerbank per caricare altri smartphone. Inoltre, essa supporta la ricarica rapida a 12V/2A.

Con qualche ricerca incrociata, siamo anche riusciti a trovare la versione Oro dello smartphone in questione su GearBest, che sembra disporre di un prezzo di circa 400 euro, anche se attualmente non è in vendita.