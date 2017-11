Honda: dal 2018 via ai test alle auto connesse con 5G

Il 5G ancora non è realtà, almeno in Italia, ma i vari produttori si stanno già muovendo per testare la tecnologia per renderla pronta al lancio globale.

Questa nuova rete sarà cruciale per il mercato dell’Internet of Things, tra cui rientrano anche le vetture, ed a conferma di ciò è arrivato l’annuncio che Honda, insieme a Softbank, hanno cominciato una serie di studi che porteranno alla creazione di un progetto incentrato proprio sulla connettività delle automobili.

I test dovrebbero cominciare nel corso del prossimo mese di Aprile, quando Softbank installerà a Takasu una stazione sperimentale per il 5G. Da quel momento inizierà lo sviluppo, e successivamente i test, di una serie di strumenti di bordo che saranno inclusi nella prossima generazione di vetture. Gli ingegneri, presumibilmente, si concentreranno sulla parte hardware nella prima parte, per poi passare a quella software. Uno dei punti cardine sarà capire come riusciranno a gestire il tutto i veicoli nel momento in cui si troveranno in ambienti con un basso livello di connessione.