Honda ha deciso di mettere da parte Asimo, il robot umanoide

Brutte notizie per tutti i simpatizzanti di Asimo, acronimo che sta per Advanced Step in Innovative Mobility, l'iconico robot presentato parecchi anni fa da Honda. La sua breve carriera, che ha raggiunto il suo apice grazie alla comparsa in una puntata di Live witch Kelly and Michael, è destinata a concludersi molto presto.

Il produttore di automobili e motociclette ha annunciato l'intenzione di sospendere lo sviluppo del robot. La tecnologia che gli ha permesso nel corso degli anni di muoversi in modo sempre più simile a quello umano non verrà scartata, ma sarà impiegata nei prodotti futuri dell'azienda come la moto in grado di auto bilanciarsi o il Walking Assist.

La notizia potrebbe cogliere completamente di sorpresa più di qualche appassionato, data l'importanza che Honda sembrava dare ad Asimo, ma in realtà il robottino non ha più subito upgrade degni di nota dopo le ultime novità introdotte nel lontano 2011. Risulta quindi verosimile l'ipotesi che, in assenza di una versione "commerciale" del robot, pronta ad essere immessa e venduta sul mercato per far fronte a tutte le spese in ricerca e sviluppo sostenute per la sua creazione, i vertici della società abbiano deciso di staccare la spina al progetto. Progetto che è servito comunque per testare diverse tecnologie, che serviranno a dar vita ad altri device.

Ad ogni modo Honda non getterà certamente la spugna nel segmento dei robot e dell'intelligenza artificiale: questo costituisce una buona fetta della suo futuristica "2030 Vision", una serie di soluzioni dedicate alla mobilità e allo sfruttamento delle risorse energetiche del futuro.

Stando a quanto riportato da Kyodo News, Honda starebbe già lavorando a nuovi prototipi di robot bipedi, anche se questa linea di prodotti potrebbe non portare il nome di Asimo.