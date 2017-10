Honda: presentata la prima moto con Apple CarPlay integrato

sta per rilasciare la prima moto che viene dotata di. La nuova motopresenta un display da 7 pollici sul cruscotto, che offre il supporto per CarPlay, proprio come un cruscotto standard nelle auto.

L’iPhone può essere collegato alla moto via USB e può essere riposto nell’apposito alloggiamento sul cruscotto oppure in un vano portaoggetti sul retro. Per utilizzare CarPlay con la Gold Wing è però necessario avere un auricolare Bluetooth per ascoltare gli avvisi e inviare comandi vocali tramite Siri. Questa richiesta è stata imposta da Apple per fini di sicurezza, malgrado gran parte delle funzioni di CarPlay possano essere utilizzate con gli appositi comandi presenti sul serbatoio.

La nuova Gold Wing di Honda è più leggera di 90 litri rispetto ai vecchi modelli e dispone di un motore a 6 cilindri raffreddato a liquido da 1.800cc. E’ più stretta e più attraente, ma ha molto meno spazio di carico rispetto a prima. Non mancano inoltre tutti gli ultimi ritrovati per una guida confortevole e sicura tra cui diverse modalità di guida tra cui scegliere, controllo della coppia programmabile, assistenza per partenze in salita, cruise control e molto altro ancora.

CarPlay può quindi essere utilizzato per avere a disposizione il navigatore satellitare, leggere le notifiche, ascoltare musica ed effettuare tante altre operazioni previste da iOS, ovviamente stando sempre attenti a non distrarsi mentre si è alla guida.

La Honda Gold Wind uscirà a Febbraio del 2018 e costerà intorno ai 23.000 euro.