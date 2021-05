Hong Kong, 30 milioni dagli USA per scavalcare la 'grande muraglia cinese' del web

Al vaglio del governo americano, in questi giorni, ci sarebbe lo stanziamento di ben 30 milioni di dollari per permettere agli abitanti di Hong Kong di bypassare il cosiddetto Great Firewall, un'intricata rete di leggi e tecnologie creata dal governo cinese per la regolamentazione di internet all'interno del Paese.

Recentemente sbarcata anche in Russia, la Grande Muraglia di internet limita ai cittadini l'accesso a servizi come Facebook, WhatsApp e tutti i servizi Google.

Sebbene non risulti ancora in vigore all'interno dei confini di Hong Kong, una legge dello scorso anno sulla sicurezza nazionale ha destato più di un malumore circa la possibilità che potesse rappresentare un primo passo verso l'estensione del Great Firewall anche all'interno dei confini della regione amministrativa speciale.

L'ingente stanziamento di fondi attualmente al vaglio del senato rientra all'interno del cosiddetto Atto per l'Innovazione e la Concorrenza negli Stati Uniti, emendamento sostitutivo nel quale sono compresi anche gli incentivi per l'incremento della produzione interna di semiconduttori.

Nella sezione 3309 della legge, si parla proprio degli obiettivi per un "internet aperto, interoperabile, affidabile e sicuro" per i cittadini di Hong Kong.

I fondi verranno poi assegnati all'Open Technology Fund, ente senza scopo di lucro che opera nel campo della prevenzione della censura di internet.

Di recente anche noi abbiamo avuto una piccola avventura con il firewall cinese. Per sapere com'è andata, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale.