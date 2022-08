A Hong Kong i semafori saranno messi sull'asfalto per un motivo clamoroso

La tecnologia ha apportato un cambiamento radicale alla società umana e continua, ancora oggi, a rivoluzionare tutto. Recentemente a causa del "progresso" c'è stata una rivoluzione dei paradigmi delle luci stradali in Cina: a Hong Kong, infatti, queste saranno messe sul marciapiede.

Il motivo? Più assurdo di quello che sembra: le persone non guardano più in alto, ma in basso, a causa dei loro smartphone (sapete che in Giappone i colori dei semafori sono totalmente differenti?) e si doveva trovare una soluzione per evitare gli incidenti. Le nuove luci sono state testate in quattro località per sei mesi ed emettono un bagliore rosso sulle strisce pedonali e sul marciapiede sottostante che ha lo scopo di far fermare le persone prima che entrino in strada.

"Con la crescente popolarità degli smartphone, alcuni pedoni sono distratti", ha dichiarato Alex Au, ingegnere capo del dipartimento dei trasporti di Hong Kong per il controllo del traffico. Questa variazione delle luci ha già visto dei buoni risultati: il numero complessivo di pedoni uccisi a Hong Kong è diminuito quest'anno, anche se il numero di morti per coloro che non hanno rispettato i segnali stradali sono aumentati da quattro a sei.

La nuova idea non è stata apprezzata da tutti, poiché secondo molti le persone finiranno lo stesso per ignorare le nuove installazioni "abituandosi facilmente ad esse". Insomma, un cambiamento radicale che molto probabilmente non poteva essere giostrato in altro modo. È vero che in Cina sono monitorati continuamente dall'IA che fa attenzione ai loro crimini, ma rimuovere il telefono dei passanti è esagerato anche per loro.