Honor 10: emergono nuove foto e dettagli sul prezzo; Domani la presentazione in Cina

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale di Honor 10, il prossimo smartphone della società cinese. In Europa, invece, l'evento di lancio è fissato per il prossimo 15 maggio. Nonostante questo, però, online sono emerse molte informazioni riguardanti il dispositivo in questione, dalle caratteristiche tecniche al design passando per il prezzo.

Infatti, i colleghi di WinFuture sono riusciti a mettere le mani su diversi presunti render ufficiali di Honor 10, divulgandoli online assieme alle caratteristiche tecniche. Si parla, dunque, di un display LCD da 5.84 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e notch, una octa-core CPU Kirin 970 operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU, 4/6GB RAM, 64/128GB di memoria interna (non espandibile), una dual camera posteriore da 20+24MP, una fotocamera anteriore da 24MP e una batteria da 3320 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android Oreo con EMUI 8.1.

Per quanto riguarda i prezzi, stando a MyDrivers, saranno di 2699 yuan (circa 350 euro) per la versione 4/64GB, 2999 yuan (circa 390 euro) per quella da 6/64GB e, infine, 3599 yuan (circa 460 euro) per la variante da 6/128GB.

Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per scoprire se i rumor sono veritieri o meno. Tutto, però, sembra coincidere e crediamo che lo smartphone non si discosterà molto da quanto emerso oggi.