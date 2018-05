Honor 10 è già in vendita da Expert: prezzo italiano e caratteristiche tecniche

Come accaduto qualche mese con Huawei P20 Lite e Unieuro, anche Honor 10 risulta già essere in vendita prima dell'uscita in alcuni negozi fisici, in particolare da Expert.

I colleghi di TuttoAndroid, infatti, sono riusciti a trovare proprio il nuovo top di gamma della società cinese in un negozio della nota catena. Lo smartphone vedrà il suo annuncio ufficiale europeo a Londra il prossimo 15 maggio. Svelato, dunque, l'oramai certo prezzo italiano: 399,99 euro.

Tuttavia, notiamo anche qualche differenza con la già annunciata versione cinese. Infatti, la variante europea sembra montare un processore Kirin 960 piuttosto che un Kirin 970, ma potrebbe trattarsi di un refuso. Inoltre, stando a Expert, Honor 10 europeo monterebbe una dual cam posteriore da 16MP e non da 24+16MP. Trovano conferma, invece, le altre caratteristiche tecniche: display da 5,84 pollici con risoluzione Full HD+ (2280x1080 pixel), 4GB di RAM LPDDR4X-1833, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128GB), una fotocamera anteriore da 24MP e una batteria da 3400 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Non dovrebbe mancare il supporto a tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE a NFC passando per la porta USB Type-C e per il jack audio. Le colorazioni dovrebbero essere Deep Night, Mirage Purple, Phantom Blue e Gull Gray. Infine, saranno probabilmente presenti le funzionalità di intelligenza artificiale che abbiamo già potuto vedere in azione con la variante cinese.