Honor 10: sold out in Spagna in poche ore, ottime vendite in Europa

Sembra proprio che il nuovo flagship Honor 10 stia andando a gonfie vele in Europa. Infatti, la società cinese ha annunciato che ci sono volute solamente sei ore per vendere tutte le unità destinate alla Spagna. Ottimi risultati anche nel resto d'Europa.

In Francia, la colorazione Phantom Blue è andata a ruba, diventando sold out in poco più di 24 ore. Sembra, inoltre, che si stia avvicinando a questo traguardo anche sul suolo nostrano e in Germania. Secondo i colleghi di AndroidHeadlines, uno dei fattori che ha portato Honor 10 ad avere questo successo è il prezzo di partenza di 399 euro.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo il processore HiSilicon Kirin 970 octa-core con GPU Mali G72 MP12, già vista all'opera sul Galaxy S9. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore composta da un sensore da 16 megapixel RGB ed uno bianco e nero da 24 megapixel, mentre quella anteriore è da 24 megapixel. Fronte autonomia, troviamo una batteria da 3400 mAh. Infine, troviamo 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. A bordo è presente l'ultima versione del robottino verde, ossia Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.1.

Per ulteriori informazioni su Honor 10, vi invitiamo a consultare l'articolo con le nostre prime impressioni, in attesa della recensione.