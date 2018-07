Honor 10 supera le 3 milioni di unità vendute in poche settimane

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Twitter europea, Honor ha annunciato che il suo nuovo flagship ha superato le 3 milioni di unità vendute. Il tutto in poche settimane. Insomma, Honor 10 è un successo in Europa e non solo.

Honor 10 è stato annunciato lo scorso 15 maggio e quindi sono passati meno di due mesi dal suo approdo sul mercato. Il suo successo ha recentemente convinto la società cinese a realizzare una variante GT da 8GB di RAM, che supporterà anche la nuova tecnologia GPU Turbo, che promette di incrementare le prestazioni grafiche dei propri smartphone del 60%, riducendo del 30% il consumo di energia.

Vi ricordiamo che Honor 10 è disponibile a 399 Euro nella versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, e 449 Euro per la variante con 128 gigabyte di storage interno. A livello di caratteristiche tecniche, troviamo il processore HiSilicon Kirin 970 octa-core con GPU Mali G72, già vista all'opera su Galaxy S9. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore composta da un sensore da 16 megapixel RGB ed uno bianco e nero da 24 megapixel, mentre quella anteriore è da 24 megapixel. Fronte audio, troviamo una batteria agli ioni di litio da 3400 mAh.