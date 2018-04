Honor 10: trapela un nuovo presunto render ufficiale, retro in vetro?

Dopo i rumor emersi qualche giorno fa, Honor 10 si fa vedere nuovamente in un nuovo presunto render ufficiale. La presentazione dello smartphone dovrebbe avvenire il 15 maggio a Londra.

Nell'immagine in questione, si può notare una dual cam posteriore sviluppata in orizzontale, affiancata dal flash LED. A livello di design, Honor 10 sembrerebbe assomigliare molto al suo predecessore. Tuttavia, sul retro non è presente un sensore di impronte digitali, cosa che potrebbe far pensare che esso si trovi in-display. Parlando di caratteristiche tecniche, sembra che Honor 10 monterà una CPU Kirin 970, un display da 5,8 pollici, 6GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Lo smartphone in questione dovrebbe essere presentato il prossimo 15 maggio a Londra. Non ci resta, dunque, che attendere qualche settimana.

Honor 9, il suo predecessore, montava un SoC Kirin 960, con quattro core Cortex-A73 a 2.4 GHz e quattro Core A53 a 1.8 GHz, una GPU Mali-G71MP8, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, un display da 5.15" Full HD e una dual cam posteriore che sfrutta sensore da 20 megapixel monocromatico in coppia con uno da 12 megapixel RGB.

Per ulteriori informazioni sul tutto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Honor 9 e il medesimo contenuto relativo alla sua variante Lite.