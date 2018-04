Honor 10: trapela online una prova del comparto fotografico

L'utente duraraa del noto sito XDA ha fatto trapelare diverse informazioni relative al comparto fotografico di Honor 10. In particolare, sono emerse due foto scattate proprio con lo smartphone in questione.

Duraraa ha anche confermato che la dual cam posteriore di Honor 10 sarà da 12MP+20MP e consentirà una nuova modalità di scatto denominata semantic image segmentation mode. Questa sarà in grado di rilevare automaticamente le diverse scene relative a una singola immagine per poi applicare contemporaneamente una miriade di filtri. Stando all'utente, inoltre, questa modalità riesce anche a separare gli elementi in primo piano da quelli sullo sfondo, delineandone i contorni e applicando il filtro migliore per ogni parte dell'immagine. La prima foto che potete vedere qui sotto è stata scattata con questa modalità attivata, mentre quella sotto senza.

Parlando delle altre caratteristiche tecniche, i precedenti rumor riportavano un Honor 10 montante una CPU Kirin 970, un display da 5,8 pollici, 6GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Lo smartphone in questione dovrebbe essere presentato il prossimo 15 maggio a Londra, anche se alcuni recenti inviti stampa descrivono una presentazione in Cina fissata al 19 aprile. Non ci resta, dunque, che attendere qualche settimana.

Honor 9, il suo predecessore, montava un SoC Kirin 960, con quattro core Cortex-A73 a 2.4 GHz e quattro Core A53 a 1.8 GHz, una GPU Mali-G71MP8, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, un display da 5.15" Full HD e una dual cam posteriore che sfrutta sensore da 20 megapixel monocromatico in coppia con uno da 12 megapixel RGB.