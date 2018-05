Honor 10 Ufficiale: caratteristiche tecniche, prime impressioni e video unboxing

E' ufficiale da qualche secondo il nuovo Honor 10, lo smartphone top di gamma della compagnia cinese di cui vi abbiamo parlato anche nell'articolo linkato poco sopra.

Come sempre, a fianco delle prime impressioni testuali, abbiamo pubblicato sul nostro canale ufficiale YouTube anche il filmato contenente le prime impressioni e l'unboxing del dispositivo, ovviamente a cura di Nicolò Cumerlato che ha curato tutto il coverage, riuscendo a mettere le mani in anteprima per voi sul best buy cinese.

Per chi si fosse perso la presentazione, Honor 10 è disponibile a 399 Euro nella versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, e 449 Euro per la variante con 128 gigabyte di storage interno.

A livello estetico, il cellulare si può considerare a tutti gli effetti il primo dispositivo borderless della società cinese controllata da Huawei.

Sotto la scocca troviamo il processore HiSilicon Kirin 970 octa-core con GPU Mali G72 MP12, già vista all'opera sul Galaxy S9. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore composta da un sensore da 16 megapixel RGB ed uno bianco e nero da 24 megapixel, mentre quella anteriore è da 24 megapixel. Fronte audio, troviamo una batteria agli ioni di litio da 3400 mAh.