Honor 10X Lite ufficiale in alcuni mercati: arriverà anche in Italia

Honor è pronta a portare nel nostro Paese un nuovo smartphone. Quest'ultimo si chiama Honor 10X Lite ed è appena stato annunciato per alcuni mercati. Possiamo, dunque, già dare un'occhiata al dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, lo smartphone è stato svelato in Arabia Saudita e in Russia. Il prezzo per il primo mercato è fissato a 799 SAR, ovvero 182,95 euro al cambio. Insomma, si tratta di un dispositivo low cost, che mira a chi dispone di un budget contenuto.

In ogni caso, la scheda tecnica di Honor 10X Lite include un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, screen-to-body ratio del 90,3% e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, un processore octa-core Kirin 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 22,5W. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.1. Si tratta di uno smartphone HMS, quindi non ci sono i servizi Google.

Per il resto, non mancano NFC, Bluetooth 5.1 e sensore di impronte digitali laterale. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 165,5 x 76,88 x 92,6 mm, per un peso di 206 grammi. Le colorazioni disponibili sono quelle Emerald Green, Midnight Black e Icelandic Frost.

Per quel che concerne il nostro Paese, sappiamo già che il dispositivo arriverà in Italia. Infatti, Honor ha pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale attraverso cui vengono selezionati dei tester per provare in anteprima quello che viene definito come "la nuova aggiunta alla serie HONOR X di smartphone". Insomma, sembrano esserci ben pochi dubbi sul fatto che Honor 10X Lite sia in arrivo anche da noi.