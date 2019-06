Honor 20 arriva in Italia il 28 Giugno, le specifiche tecniche del nuovo smartphone

Honor ha annunciato oggi la data di lancio italiana del nuovo Honor 20, lo smartphone top di gamma 2019 della società cinese gemella di Honor, che è stato presentato qualche settimana fa insieme alla variante Pro.

Il produttore ha svelato che Honor 20 verrà lanciato sul mercato Italiano il 28 Giugno 2019, e potrà essere acquistato sul sito ufficiale HiHonor e nelle principali catene d'elettronica nel nostro paese al prezzo di 499 Euro.

A livello tecnico, Honor 20 include il processore Kirin 980 a 7 nanometri, uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel e densità di 412ppi, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna non espandibile in quanto non è dotato di alcuno slot microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sulla scocca posteriore troviamo una lente da 48 megapixel con apertura f/1.8 accompagnata da un sensore da 16 megapixel ed un altro obiettivo da 2 megapixel in grado di rilevare la profondità di campo e progettato per lo scatto delle macro.

La fotocamera anteriore invece è da 32 megapixel con apertura f/2.0 ed è in grado di registrare video fino a 1080p, mentre le lente posteriore può acquisire filmati a risoluzione di 4K.

Il dispositivo arriverà nelle colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue, con a bordo Android 9 accompagnato dall'UI proprietaria Magic UI 2.1.