Honor 20: ecco la prima foto ufficiale, in arrivo una Moschino Edition?

Honor 20, il prossimo top di gamma della società cinese, verrà svelato il prossimo 21 maggio in un apposito evento in quel di Londra. Tuttavia, i colleghi di CNET affermano di essere riusciti a mettere le mani su interessanti informazioni in merito allo smartphone e hanno divulgato anche la prima foto ufficiale di Honor.

In particolare, l'immagine che potete vedere in calce alla news ritrae uno smartphone con bordi arrotondati e con un foro per la fotocamera, soluzione che ultimamente viene utilizzata su molti dispositivi. Insomma, sembra proprio che Honor 20 punterà su un design all-screen, cercando di avere un maggior screen-to-body ratio possibile.

Passando ai rumor, si vocifera da tempo la presenza di un processore octa-core Kirin 980, che dovrebbe essere affiancato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Alcune fonti internazionali descrivono anche la possibile presenza di quattro fotocamere posteriori, ma ovviamente non ci sono ancora informazioni certe in tal senso.

Per il resto, stando a quanto riportato da CNET, dovrebbe anche arrivare una Moschino Edition, che dovrebbe andare a cambiare soprattutto nel design della backcover dello smartphone. Vi ricordiamo inoltre che dovrebbe arrivare anche una variante Pro del dispositivo, mentre Honor 20 Lite è già stato annunciato. Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.