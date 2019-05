Honor 20 Lite ufficiale in Italia il 7 maggio a 299 euro: la recensione è in arrivo!

In attesa del prossimo 21 maggio, giorno in cui verranno presentati Honor 20 e Honor 20 Pro, la società cinese ha ufficializzato l'arrivo in Italia di Honor 20 Lite. Lo smartphone approderà sul mercato il prossimo 7 maggio a un prezzo consigliato di 299,90 euro. Noi lo stiamo già testando a dovere e a breve pubblicheremo la recensione.

Nel frattempo, possiamo già illustrarvi tutte le specifiche tecniche dello smartphone e mostrarvi qualche foto, che trovate in allegato alla news. Ebbene, Honor 20 Lite monta un processore octa-core Kirin 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz (4x Cortex A73 2,2 GHz + 4 x Cortex A53 1,7 GHz), una GPU Mali-G51 MP4, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB) e un display da 6,21 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con notch "a goccia", aspect ratio 19,5:9 e screen-to-body ratio del 90%.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un sensore anteriore da ben 32MP (f/2.0, AI Beautification) e una tripla fotocamera posteriore da 24MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultragrandangolare) + 2MP (f/2.4). A livello di autonomia, troviamo una batteria da 3400 mAh. Le dimensioni dello smartphone sono di 154,8 x 73,64 x 7,95 mm, per un peso di circa 164 grammi. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black (quella che potete vedere in foto) e Phantom Blue. Parlando di software, troviamo Android 9 Pie con EMUI 9.0, che dispone di diverse funzionalità interessanti come GPU Turbo 2.0 e quelle legate all'intelligenza artificiale.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n (solo 2,4 GHz) passando per il Bluetooth 4.2 e per il jack audio per le cuffie. La porta è una microUSB standard e non è purtroppo presente l'NFC. Honor 20 Lite sarà disponibile sullo store online HiHonor e nelle principali catene di elettronica di consumo a partire da martedì 7 maggio a un prezzo consigliato di 299,90 euro.