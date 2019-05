Honor 20 Pro non ha la certificazione Google? Lancio al di fuori della Cina incerto

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Honor 20 Pro , uno smartphone che abbiamo avuto di provare durante il keynote di Londra, ma la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, Google ha revocato la licenza Android ad Huawei nell'ambito dello scontro in corso con la nazione asiatica. Il colosso dei motori di ricerca ha confermato che i dispositivi esistenti continueranno ad essere supportati, ma Honor 20 ed Honor 20 Pro ancora non hanno raggiunto il mercato.

A causa dell'ordine esecutivo del Presidente Trump, infatti, Honor 20 ed Honor 20 Pro non hanno ottenuto la certificazione di Google. Ciò vuol dire che potrebbero essere lanciati solo in Cina, dove gli smartphone Android non dispongono dei servizi di Google Play. Ma per il resto del mondo il lancio appare quanto mai incerto.

Con la finestra di 90 giorni concessa ad Huawei, però, il produttore potrebbe comunque fare in modo che il dispositivo riesca ad essere certificato dalla compagnia di Mountain View, ma il tutto dipende da cosa cercheranno di fare le due società. Anche in caso di certificazione però, l'Honor 20 Pro potrebbe non essere disponibile in diversi mercati in quanto alcuni rivenditori ed operatori telefonici hanno già iniziato ad interrompere la vendita di dispositivi Huawei e potrebbero decidere di non ampliare il loro catalogo con le new entry.

Per Honor un'eventuale sospensione delle vendite al di fuori del mercato locale sarebbe un colpo durissimo, soprattutto dopo che l'ultimo top di gamma ha ottenuto commenti positivi.

La situazione però è tutta in divenire e come sempre vi terremo aggiornati.