Honor 20 è stato rinviato: arriverà in Italia l'8 luglio

Honor 20 non arriverà sul mercato italiano oggi 28 giugno, come precedentemente annunciato, bensì il prossimo 8 luglio. Il prezzo consigliato rimarrà comunque quello dichiarato in precedenza, ovvero 499 euro.

In particolare, nel comunicato stampa giunto in redazione, si legge: "HONOR annuncia una nuova data per l'uscita di HONOR 20: il flagship sarà disponibile a partire dall'8 luglio e nei giorni seguenti al prezzo consigliato al pubblico di €499 nelle principali catene di elettronica di consumo". Vi ricordiamo che lo smartphone verrà reso disponibile all'acquisto anche sul sito ufficiale HiHonor.

Vi ricordiamo che Honor 20 monta un processore octa-core Kirin 980, affiancato da una GPU Mali-G76 MP10 e da 6GB di RAM. Lo schermo è invece un IPS LCD da 6,26 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera. Non manca anche un modulo fotografico posteriore a quattro sensori da 48MP (f/1.8, standard) + 16MP (f/2.2, super wide angle) + 2MP (f/2.4, profondità di campo) + 2MP (f/2.4, super macro). Per tutti i dettagli in merito allo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Honor 20.



Insomma, gli utenti desiderosi di mettere le mani su Honor 20 dovranno attendere ancora un po' di tempo, ma d'altronde l'8 luglio non è poi così lontano.