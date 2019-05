Honor 20: abbiamo scoperto in anteprima alcune specifiche tecniche ufficiali

Dopo la nostra recensione di Honor 20 Lite, è finalmente giunta l'ora di parlare del fratello maggiore Honor 20, smartphone che verrà presentato in quel di Londra il prossimo 21 maggio. Noi di Everyeye siamo riusciti a scovare in anteprima alcune caratteristiche tecniche ufficiali del dispositivo.

Infatti, mentre facevamo le nostre solite visite ai siti ufficiali delle aziende che presto annunceranno nuovi smartphone, ci siamo imbattuti in una pagina in cui la società cinese diffonde in anticipo, in maniera quasi sicuramente non intenzionale, alcuni dettagli su Honor 20. Stiamo quindi parlando di un probabile errore da parte di chi gestisce il sito e questo significa che le informazioni citate potrebbero sparire presto dal portale ufficiale, ma noi abbiamo già salvato la pagina pubblica originale su WayBackMachine, in modo che possiate tranquillamente visitarla anche voi.

Ebbene, Honor ha recentemente annunciato un contest per chi commenterà in diretta streaming l'evento di annuncio di Honor 20 e Honor 20 Pro, che si terrà a Londra il prossimo 21 maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 italiane (sul sito ufficiale c'è scritto 14:00-16:00 UTC+1). Fin qui tutto nella norma, se non fosse che chi vincerà il contest riceverà anche un nuovo smartphone Honor 20, in versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ecco qui quindi svelata quale sarà una delle configurazioni del prossimo flagship della società cinese: quella da 6/128GB.

Vengono quindi smentiti tutti i rumor e i leak che parlavano di un'unica configurazione da 4/128GB. La fonte originale è il sito Web ufficiale di Honor, quindi non ci sono molti dubbi in questo caso. Non abbiamo altre informazioni per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, ma non manca poi molto all'annuncio ufficiale di Honor 20 e Honor 20 Pro, quindi staremo a vedere.