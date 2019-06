Honor 20 è un successo in Cina: già superato il milione di unità; In Italia il 28 giugno

Mentre gli appassionati italiani attendono di poter finalmente mettere le mani su Honor 20, la società cinese festeggia le vendite record in madrepatria. Infatti, lo smartphone ha già superato il milione di unità vendute in Cina, a soli 14 giorni dall'inizio della commercializzazione. Un risultato positivo, che può far respirare un po' la società.

Infatti, in un periodo in cui il ban ricevuto dagli USA sta facendo discutere il mondo intero, è ancora più importante di prima mettere in luce i successi commerciali. Tra l'altro, oltre ad aver superato il milione di unità vendute in Cina, Honor 20 si è anche aggiudicato, dall'1 al 18 giugno 2019, il riconoscimento come prodotto più venduto su JD.com (una sorta di "Amazon cinese") nella categoria degli Smartphone Android con prezzo compreso tra i 2000 e i 2999 RMB (dai 250 euro ai 400 euro circa al cambio attuale).

Il presidente di Honor, George Zhao, ha commentato il successo commerciale di Honor 20 in questo modo: "Questo è un momento importante per Honor, con il raggiungimento di un record di vendite per Honor 20. [...] Cogliendo l’occasione, siamo entusiasti di annunciare la disponibilità globale di Honor 20 ai nostri fedeli fan che sono stati instancabili nel sostenere il brand e i nostri prodotti innovativi. Siamo in una posizione privilegiata per raggiungere il successo con Honor 20 nei nostri mercati esteri e non vedo l'ora che ognuno di voi possa provare questo prodotto".

Anche Honor 20 Pro è riuscito a raggiungere un buon successo, generando un "volume di vendite complessive di 100 milioni di RMB in tre secondi", come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione. Anche in questo caso, i dati fanno ovviamente riferimento al lancio del prodotto in Cina.

Vi ricordiamo che la serie Honor 20 è stata annunciata lo scorso 21 maggio con un apposito evento tenutosi a Londra. La versione base dello smartphone arriverà in Italia il prossimo 28 giugno, con un prezzo di listino fissato a 499,90 euro. Honor 20 Pro sarà invece disponibile dal mese di luglio. La nostra recensione di Honor 20 verrà pubblicata nei prossimi giorni: restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech!