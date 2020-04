Honor 30 Pro, pubblicate le prime immagini ufficiali: ecco tutti i dettagli

Zhao Ming, CEO di Honor, ha pubblicato sul noto social network cinese Weibo i primi render ufficiali dello smartphone Honor 30 Pro. Le immagini non fanno vedere il dispositivo nella sua interezza e cercano anzi di "coprirlo" un po', ma in realtà ci sono diversi dettagli interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere dai render presenti in calce alla notizia, sul retro dello smartphone è presente una quadrupla fotocamera. Il dettaglio che fa più "scena" è sicuramente l'ottica a periscopio posta in alto. Pensate che si vocifera che il sensore principale sia un Sony IMX700 da 50MP e i render sembrano proprio confermare questo dettaglio. Per il resto, c'è anche un ToF.

Per quanto riguarda la presunta scheda tecnica di Honor 30 Pro, ma qui entriamo nel campo dei rumor, dovremmo trovare un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore Kirin 990 5G, 8/12GB di RAM, fino a 256GB di memoria interna e una batteria da 3900 mAh. Si vocifera anche della possibile presenza di una fotocamera anteriore da 32MP.

Vi ricordiamo che la gamma di smartphone Honor 30, che dovrebbe essere composta da Honor 30 Pro e dalla sua variante "standard", verrà annunciata ufficialmente il 15 aprile 2020. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.