Honor 30: rumor e leak non si fermano nemmeno a poche ore dalla presentazione

Dopo la pubblicazione delle prime immagini ufficiali, torniamo a parlare della gamma di smartphone Honor 30 Pro. In particolare, in vista della ormai imminente presentazione, facciamo il riassunto dei rumor e leak. Molti dettagli sono trapelati nelle ultime ore.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Sparrownews, oltre alla presunta scheda tecnica, sono trapelati online anche degli scatti effettuati con Honor 30 Pro+ e un video che mostrerebbe lo slow motion a 1920 fps (potete vederlo tramite il player presente qui sopra).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Honor 30 Pro, si vocifera della presenza di uno schermo OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore Kirin 990 5G, 8/12GB di RAM, fino a 256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP (SonyIMX700), una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 3900 mAh.

Non è chiaro quanti siano i modelli che l'azienda cinese vuole presentare. Tuttavia, a quanto pare, potrebbe esserci anche una variante Pro+. I prezzi di quest'ultima dovrebbero partire da 4999 yuan (circa 645 euro al cambio attuale). Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per avere ulteriori dettagli sulla gamma Honor 30. Infatti, l'evento di presentazione si terrà domani 15 aprile 2020 in Cina.