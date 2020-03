Honor 30S e Honor Play 9A ufficiali: l'azienda cinese punta su 5G, fotocamera e batteria

Honor ha annunciato diversi smartphone nella giornata di oggi 30 marzo 2020. In particolare, i modelli svelati dall'azienda cinese si chiamano Honor 30S e Honor Play 9A.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Honor 30S monta uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 820 5G operante alla frequenza massima di 2,36 GHz, una GPU Mali-G57 MP6, 8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra-wide, 120 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom ottico 3x) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 40W. Non manca il sensore di impronte digitali, che si trova sul lato.

Il sistema operativo è Android 10 con Magic UI 3.1.1, ma mancano i servizi Google. Honor 30S è stato annunciato in Cina e sarà disponibile in quel mercato, nelle colorazioni Black, Green e Blue, a partire dal 7 aprile 2020. Il prezzo è fissato a 2399 yuan (circa 306 euro al cambio attuale) per il modello da 8/128GB, mentre la variante da 8/256GB costa 2699 yuan (circa 345 euro).

Per quanto riguarda, invece, Honor Play 9A, altro dispositivo annunciato in Cina (come riportato da Gizchina), troviamo un display IPS da 6,3 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio P35 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU PowerVR GE8320, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh.

In questo caso, il prezzo è fissato a 900 yuan (circa 115 euro) per la variante da 4/64GB, mentre quella da 4/128GB costa 1200 yuan (circa 153 euro). Le colorazioni disponibili in Cina sono Blue Emerald, Jasper Green e Night Black. Al momento in cui scriviamo, non abbiamo ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo di questi smartphone in Europa.