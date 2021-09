Honor 50 5G arriva anche in Europa con servizi Google: debutto il 26 ottobre

La presentazione di Honor 50 è avvenuta ancora a giugno, ma allora riguardava solamente il mercato domestico cinese. Solo nelle ultime ore la società asiatica ha ufficializzato il suo arrivo sul mercato globale, compreso dunque quello italiano, il 26 ottobre 2021.

Stando a quanto ripreso da GSMArena, il dipartimento PR di Honor ha confermato il debutto di Honor 50 5G in Europa con Google Mobile Services, precedendo così mercati come quello di Russia, Emirati Arabi Uniti, America Latina e Malesia, dove invece la gamma di smartphone approderà tra terzo e quarto trimestre dell’anno corrente nelle rispettive versioni regionali.

Ricordiamo che la serie è composta da due modelli, vanilla e Pro: entrambi presentano lo stesso cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G integrato, e condividono il comparto fotocamera posteriore da quattro sensori (108 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Le differenze si presentano nella batteria (4.000 mAh con ricarica rapida 100W per Honor 50 Pro; 4.300 mAh con ricarica a 66W per Honor 50), nella fotocamera anteriore (32 MP singola per modello base; 12 MP + 32 MP per modello Pro) e nel display (OLED curvo FHD+ da 6,57 pollici su Honor 50; OLED FHD+ da 6,72 pollici su Honor 50 Pro, entrambi con refresh rate di 120Hz). Lato memoria, invece, si parla per entrambi di due varianti da 6/128 GB e 8/256 GB.

Tuttavia, ci sono dubbi in merito alla presentazione della variante più avanzata: mentre è confermata ufficialmente la presentazione di Honor 50 5G con Android 11 e GMS, al momento si vocifera l’introduzione di una variante SE o di un modello “Lite 4G” al posto di Honor 50 Pro. Essendo però semplici indiscrezioni, non ci resta che attendere il 26 ottobre per sapere tutto sul ritorno di Honor nel mercato smartphone europeo.

Tra l’altro, ricordiamo che il brand a inizio settembre è tornato in Italia con un nuovo store online.