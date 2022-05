Honor 50 5G ed SSD Crucial da 2TB in offerta su Amazon ad ottimi prezzi

Mentre Mediaworld rilancia i Mega Sconti, Amazon propone in giornata odierna una serie di promozioni molto interessanti. Tra i protagonisti di oggi segnaliamo Honor 50 5G ed un SSD Crucial da 2 terabyte per PC.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

- Smartphone, 6+128GB Cellulari, Display OLED 6.57'' a 120Hz, Snapdragon 778G, Fotocamera Professionale da 108MP, Batteria da 4300mAh, Ricarica Rapida, NFC Dual SIM Card, Emerald Green: 299,90 Euro (529,90 Euro) Crucial P2 CT2000P2SSD8 SSD Interno, 2TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 176,77 Euro (240,03 Euro)

Su Honor 50 5G la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, già entro mercoledì 11 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, e viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 59,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo stesso vale anche sull'SSD interno targato Crucial: in questo caso le rate sono da 35,36 Euro al mese (sempre a tasso zero ed interessi zero e senza costi extra).

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è stata diffusa alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle promozioni e per tale ragione rinnoviamo il nostro consiglio ad iscrivervi rapidamente per godere delle promozioni.