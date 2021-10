Honor 50 approderà in Europa questo mese: ecco quanto potrebbe costare

Honor 50 arriverà in Europa il 26 ottobre, proponendosi come gamma di smartphone simbolo del rilancio nel Vecchio Continente del marchio cinese dopo la separazione da Huawei. Mentre le specifiche tecniche sono già note, del prezzo in Euro non si è saputo ancora nulla...fino a oggi: ecco il vociferato costo al lancio.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Roland Quandt di WinFuture, Honor 50 approderà sul mercato europeo con due varianti del modello base dal prezzo piuttosto interessante: il modello dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione dovrebbe debuttare a 499 Euro nei negozi, mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna dovrebbe costare 599 Euro. Non ci sono dettagli ulteriori, invece, per quanto riguarda il “fratello maggiore” Honor 50 Pro.

Si tratta di cifre decisamente interessanti se si considera che Honor 50 è dotato di un display OLED curvo da 6,57 pollici con refresh rate di 120Hz e del processore Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G integrato, assieme al comparto fotocamera capitanato da un sensore posteriore da 108 MP. Insomma, il ritorno di Honor in Europa potrebbe avvenire davvero con il botto: riuscirà a riottenere il successo pre-ban di Huawei? Staremo a vedere.

Sempre a proposito del brand cinese, sembra essere particolarmente vicino anche il primo foldable Honor Magic X, il cui lancio potrebbe avvenire entro fine 2021.