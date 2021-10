Honor 50 arriva in Italia con i Google Services: si parte da 529 Euro

Honor annuncia oggi in via ufficiale l’arrivo in Italia del nuovo Honor 50 5G, il nuovo flagship della linea dotato di Google Mobile Services e processore Snapdragon 778G di Qualcomm.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel con angolo di visione di 90 gradi, che permette agli utenti (soprattutto i più giovani) di scattare selfie e girare blog con un’inquadratura che permette di catturare un numero di persone molto ampio. Sulla scocca posteriore invece troviamo un modulo fotografico quad pro-grade, con fotocamera principale da 108 megapixel, grandangolare da 8 megapixel, fotocamera macro da 2 megapixel e lente di profondità da 2 megapixel.

Honor 50 presenta anche una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, OLED curvo da 6,57 pollici che supporta una risoluzione Full High Definition 2340x1080 pixel. Il pannello, secondo i dati ufficiali dell’azienda può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate è fino a 120Hz, con frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz.

La batteria è invece da 4300 mAh, con supporto alla HONOR SuperCharge da 66W, che permette di caricare il 70% della batteria in soli 20 minuti grazie al caricatore incluso.

A livello software, Honor 50 è dotato della Magic UI 4.2 aggiornata, con supporto alla modalità Always On Display personalizzabile.

Honor 50 sarà disponibile in preordini a partire dal 1 Novembre solo su HiHonor al prezzo di 529 Euro. Il 12 Novembre approderà invece su Amazon ed i negozi degli operatori TIM, Vodafone e Wind3.