Honor 50 arriverà anche in Italia: c'è la conferma dell'azienda

Il ritorno ufficiale di Honor sul mercato europeo sta per avvenire: ancora lo scorso settembre l’azienda ha confermato il debutto di Honor 50 5G il 26 ottobre 2021 nel Vecchio Continente. Per la gioia dei fan italiani del brand cinese, quest’ultimo nella giornata odierna ha confermato anche il lancio in Italia.

Tramite l’account Facebook ufficiale, Honor ha dichiarato che la serie Honor 50 sarà dotata di Google Mobile Services e arriverà “molto presto in Italia”. Mancano quindi ulteriori dettagli in merito ai prezzi, mentre la data di presentazione dovrebbe rimanere la medesima per ogni paese europeo, ovvero l’inizialmente citato 26 ottobre. Insomma, mancano appena due settimane all’annuncio effettivo dello smartphone, con eventualmente qualche giorno in più di attesa per la disponibilità nei negozi retail e online.

Ancora una volta, cogliamo l’occasione per riprendere le specifiche tecniche già note in seguito al lancio in Cina. Honor 50 giungerà con un display OLED curvo da 6,57 pollici e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre sotto la scocca figurerà il chipset Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G integrato. Lato fotocamera, invece, troviamo una fotocamera anteriore da 32 MP e una posteriore principale da 108 MP, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per macro e profondità. Infine, la batteria sarà da 4.300 mAh con ricarica a 66W.

Queste sono le specifiche fondamentali del modello vanilla, mentre per la variante Pro ci sono cambiamenti soltanto nella diagonale del pannello, pari a 6,72 pollici; nell’aggiunta della seconda fotocamera anteriore da 12 MP, e nel passaggio a una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 100W. Tuttavia, ci sono ancora dubbi in merito al lancio in Europa anche del modello più avanzato. Non ci resta, quindi, che attendere la fatidica data.

In rete, intanto, si parla del possibile prezzo europeo di Honor 50.